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"التعليم" توجه بتطبيق اختبارات مركزية في القراءة والرياضيات والعلوم خلال الأسبوع 15

تشمل جميع الطلاب والطالبات بالثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط

وجهت وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير جميع إدارات التعليم على تطبيق اختبارات مركزية خلال الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 9 من شهر شعبان إلى 13.

ويشمل ذلك جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث الابتدائي في القراءة، والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في القراءة والرياضيات والعلوم، ويستثنى من ذلك المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

يأتي ذلك بناء على توجهات وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، وتقديم دراسات تقويمية لمستويات الأداء في التعليم العام بمراحله المختلفة، بما يحقق رؤية واضحة ومؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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"التعليم" توجه بتطبيق اختبارات مركزية في القراءة والرياضيات والعلوم خلال الأسبوع 15
سبق

وجهت وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير جميع إدارات التعليم على تطبيق اختبارات مركزية خلال الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 9 من شهر شعبان إلى 13.

ويشمل ذلك جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث الابتدائي في القراءة، والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في القراءة والرياضيات والعلوم، ويستثنى من ذلك المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

يأتي ذلك بناء على توجهات وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، وتقديم دراسات تقويمية لمستويات الأداء في التعليم العام بمراحله المختلفة، بما يحقق رؤية واضحة ومؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:06 AM

"التعليم" توجه بتطبيق اختبارات مركزية في القراءة والرياضيات والعلوم خلال الأسبوع 15

تشمل جميع الطلاب والطالبات بالثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
3,711

وجهت وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير جميع إدارات التعليم على تطبيق اختبارات مركزية خلال الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 9 من شهر شعبان إلى 13.

ويشمل ذلك جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الثالث الابتدائي في القراءة، والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في القراءة والرياضيات والعلوم، ويستثنى من ذلك المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

يأتي ذلك بناء على توجهات وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، وتقديم دراسات تقويمية لمستويات الأداء في التعليم العام بمراحله المختلفة، بما يحقق رؤية واضحة ومؤشرات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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