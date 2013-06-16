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ولي العهد: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران

على إيران الاختيار إما دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي وإما أن تبقى دولة مارقة

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن «يد المملكة دائمًا ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها»، ولفت إلى أن «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في إيران».

وقال ولي العهد حول زيارة رئيس الوزراء الياباني أخيرًا لإيران والتقائه بالمرشد الأعلى الإيراني، "إن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، فإيران هي الطرف الذي يصعّد دائمًا في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

وتابع "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر، وكما ذكرت، على إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي وإما أن تبقى دولة مارقة وتتحمل عواقب هذا الأمر دوليًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران
سبق

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن «يد المملكة دائمًا ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها»، ولفت إلى أن «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في إيران».

وقال ولي العهد حول زيارة رئيس الوزراء الياباني أخيرًا لإيران والتقائه بالمرشد الأعلى الإيراني، "إن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، فإيران هي الطرف الذي يصعّد دائمًا في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

وتابع "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر، وكما ذكرت، على إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي وإما أن تبقى دولة مارقة وتتحمل عواقب هذا الأمر دوليًا".

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:12 AM

ولي العهد: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران

على إيران الاختيار إما دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي وإما أن تبقى دولة مارقة

A A A
خالد علي - الرياض
5
12,770

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن «يد المملكة دائمًا ممدودة للسلام بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها»، ولفت إلى أن «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في إيران».

وقال ولي العهد حول زيارة رئيس الوزراء الياباني أخيرًا لإيران والتقائه بالمرشد الأعلى الإيراني، "إن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قام عبر ميليشياته بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، فإيران هي الطرف الذي يصعّد دائمًا في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

وتابع "المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر، وكما ذكرت، على إيران الاختيار إما أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي وإما أن تبقى دولة مارقة وتتحمل عواقب هذا الأمر دوليًا".

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