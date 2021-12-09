"أمانة الطائف" تضبط استراحة شعبية تحوّلت إلى مسلخ لذبح الطيور

تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية جنوب الفرعية، من ضبط استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصدَ مراقبو البلدية أثناء وجودهم داخل الاستراحة المخالفة، حظائر لتربية الدواجن، وأعلاف بكميات كبيرة، ما يعني زيادة الإقبال على تلك الاستراحة والتي يُدير العمل فيها عمالة وافدة، حيث يقومون بذبح تلك الطيور والدواجن وبيعها من الموقع نفسه.

هذا وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات.