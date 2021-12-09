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"أمانة الطائف" تضبط استراحة شعبية تحوّلت إلى مسلخ لذبح الطيور

تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية جنوب الفرعية، من ضبط استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصدَ مراقبو البلدية أثناء وجودهم داخل الاستراحة المخالفة، حظائر لتربية الدواجن، وأعلاف بكميات كبيرة، ما يعني زيادة الإقبال على تلك الاستراحة والتي يُدير العمل فيها عمالة وافدة، حيث يقومون بذبح تلك الطيور والدواجن وبيعها من الموقع نفسه.

هذا وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات.

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"أمانة الطائف" تضبط استراحة شعبية تحوّلت إلى مسلخ لذبح الطيور
سبق

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية جنوب الفرعية، من ضبط استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصدَ مراقبو البلدية أثناء وجودهم داخل الاستراحة المخالفة، حظائر لتربية الدواجن، وأعلاف بكميات كبيرة، ما يعني زيادة الإقبال على تلك الاستراحة والتي يُدير العمل فيها عمالة وافدة، حيث يقومون بذبح تلك الطيور والدواجن وبيعها من الموقع نفسه.

هذا وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:22 PM

"أمانة الطائف" تضبط استراحة شعبية تحوّلت إلى مسلخ لذبح الطيور

تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
1,934

تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية جنوب الفرعية، من ضبط استراحة شعبية تحتوي على مسلخ لذبح الطيور في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة والتعليمات.

وتفصيلاً، رصدَ مراقبو البلدية أثناء وجودهم داخل الاستراحة المخالفة، حظائر لتربية الدواجن، وأعلاف بكميات كبيرة، ما يعني زيادة الإقبال على تلك الاستراحة والتي يُدير العمل فيها عمالة وافدة، حيث يقومون بذبح تلك الطيور والدواجن وبيعها من الموقع نفسه.

هذا وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق الموقع المخالف إنفاذًا للتعليمات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,639
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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