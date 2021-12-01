النفط يرتفع.. وبرنت عند 71.13 دولارًا للبرميل

حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس مكاسب 2.6%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تَكَبّدتها أمس، مع استعداد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور "أوميكرون".

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 1.90 دولار؛ أي ما نسبته 2.7%، ليصل سعره إلى 71.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 5:04 بتوقيت جرينتش؛ فيما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنسبة 2.6%، بما يعادل 1.71 دولار، مسجلًا 67.89 دولارًا للبرميل.