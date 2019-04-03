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دراسة بريطانية: حسابات إيرانية مزيفة بالآلاف لبث أخبار كاذبة ضد المملكة

بالفارسية والفرنسية والإنجليزية والعربية وتنتحل أسماء سعودية

كشف معهد أكسفورد البريطاني للإنترنت، عن إدارة إيران عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة بعدة لغات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تُعادي السعودية وتبث أخبارًا كاذبة، وتزوّر وثائق، وتنشر معلومات مغلوطة.

وأشار المعهد الذي قام بعمل بحث دقيق حول الحسابات المزيفة في "تويتر" إلى أن إيران تشارك في تلاعب منسق، وتقدم وثائق مزيفة، وتنشر أخبارًا كاذبة ضد السعودية باللغة الفارسية والفرنسية والإنجليزية وبشكل أكبر تستخدم اللغة العربية.

وقال الباحثون في معهد أكسفورد للإنترنت: إن الحسابات المزيفة الإيرانية تنتحل أسماء سعودية وعربية، وتحاول أن تتظاهر بأنها من داخل السعودية أو دول الخليج وتهاجم المملكة وتدعم نظام بشار الأسد.

وأضاف الباحثون أن بعض الحسابات يتابعها أكثر من 40 ألف شخص يزعمون أنهم سعوديون أو مقيمون في السعودية، ويحاولون التضليل عن مواقعهم الحقيقية، ويستخدمون هاشتاقات منتشرة على نطاق المملكة، ويحاولون استغلالها لإثارة الفتن والترويج لحسابات إخبارية تعادي السعوديين.

وخلصت الدراسة إلى أن التغريدات التي تُدار من الإيرانيين، لا تهدف إلى التواصل مع مستخدمين عرب آخرين؛ بل تهدف إلى الترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة.

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دراسة بريطانية: حسابات إيرانية مزيفة بالآلاف لبث أخبار كاذبة ضد المملكة
سبق

كشف معهد أكسفورد البريطاني للإنترنت، عن إدارة إيران عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة بعدة لغات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تُعادي السعودية وتبث أخبارًا كاذبة، وتزوّر وثائق، وتنشر معلومات مغلوطة.

وأشار المعهد الذي قام بعمل بحث دقيق حول الحسابات المزيفة في "تويتر" إلى أن إيران تشارك في تلاعب منسق، وتقدم وثائق مزيفة، وتنشر أخبارًا كاذبة ضد السعودية باللغة الفارسية والفرنسية والإنجليزية وبشكل أكبر تستخدم اللغة العربية.

وقال الباحثون في معهد أكسفورد للإنترنت: إن الحسابات المزيفة الإيرانية تنتحل أسماء سعودية وعربية، وتحاول أن تتظاهر بأنها من داخل السعودية أو دول الخليج وتهاجم المملكة وتدعم نظام بشار الأسد.

وأضاف الباحثون أن بعض الحسابات يتابعها أكثر من 40 ألف شخص يزعمون أنهم سعوديون أو مقيمون في السعودية، ويحاولون التضليل عن مواقعهم الحقيقية، ويستخدمون هاشتاقات منتشرة على نطاق المملكة، ويحاولون استغلالها لإثارة الفتن والترويج لحسابات إخبارية تعادي السعوديين.

وخلصت الدراسة إلى أن التغريدات التي تُدار من الإيرانيين، لا تهدف إلى التواصل مع مستخدمين عرب آخرين؛ بل تهدف إلى الترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:53 AM

دراسة بريطانية: حسابات إيرانية مزيفة بالآلاف لبث أخبار كاذبة ضد المملكة

بالفارسية والفرنسية والإنجليزية والعربية وتنتحل أسماء سعودية

A A A
خالد علي - الرياض
10
3,301

كشف معهد أكسفورد البريطاني للإنترنت، عن إدارة إيران عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة بعدة لغات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تُعادي السعودية وتبث أخبارًا كاذبة، وتزوّر وثائق، وتنشر معلومات مغلوطة.

وأشار المعهد الذي قام بعمل بحث دقيق حول الحسابات المزيفة في "تويتر" إلى أن إيران تشارك في تلاعب منسق، وتقدم وثائق مزيفة، وتنشر أخبارًا كاذبة ضد السعودية باللغة الفارسية والفرنسية والإنجليزية وبشكل أكبر تستخدم اللغة العربية.

وقال الباحثون في معهد أكسفورد للإنترنت: إن الحسابات المزيفة الإيرانية تنتحل أسماء سعودية وعربية، وتحاول أن تتظاهر بأنها من داخل السعودية أو دول الخليج وتهاجم المملكة وتدعم نظام بشار الأسد.

وأضاف الباحثون أن بعض الحسابات يتابعها أكثر من 40 ألف شخص يزعمون أنهم سعوديون أو مقيمون في السعودية، ويحاولون التضليل عن مواقعهم الحقيقية، ويستخدمون هاشتاقات منتشرة على نطاق المملكة، ويحاولون استغلالها لإثارة الفتن والترويج لحسابات إخبارية تعادي السعوديين.

وخلصت الدراسة إلى أن التغريدات التي تُدار من الإيرانيين، لا تهدف إلى التواصل مع مستخدمين عرب آخرين؛ بل تهدف إلى الترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة.

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