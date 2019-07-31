وفاة "الموكلي" أحد شيوخ محافظة صبيا

توفي الشيخ حسن بن محمد بن خلوي الموكلي، أحد أعيان وشيوخ محافظة صبيا بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، وأُدِّيت الصلاة عليه في الجامع الكبير، بقرية "أبو السلع، وَوُورِي الثرى فيها.



وسيتم استقبال جموع المعزّين في قصر الصفا بالقرية. والفقيد "الموكلي" عمّ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي.



"سبق" تتقدّم لأبناء الفقيد وأسرته بالتعازي، وتسأل الله أن يتغمَّده بواسع رحمته.