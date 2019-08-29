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عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا

ينطلق الفريق من تلعة الكشرية لمسافة 6 كم

ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة.

وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر.

ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل.

ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا
سبق

ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة.

وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر.

ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل.

ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
08:02 PM

عصر غدٍ الجمعة.. هايكنج حائل يُنظِّم نشاطًا جبليًّا

ينطلق الفريق من تلعة الكشرية لمسافة 6 كم

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خالد السليمي - حائل
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ينظم فريق هايكنج حائل، نشاطه المقبل في جبال حائل، الرابعة عصر غدٍ الجمعة.

وينطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ستة كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ مترًا عن سطح البحر.

ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل.

ودعا الفريق المهتمين في رياضة المشي لمشاركته.

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