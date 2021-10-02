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إعصار #شاهين.. إجازة يومين في السلطنة.. والوطني للأرصاد: لا تأثير مباشر بالمملكة

من المتوقع هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض

أعلنت سلطنة عمان، أن يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ عدا محافظتيْ ظفار والوسطى؛ نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة وفق وكالة الأنباء العمانية.

ومن جهته أكد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم أنه: لا تأثير مباشر لـ#شاهين على #المملكة والمتوقع تكوّن منخفض جوي #الاثنين المقبل يتسبب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض، وتمتد إلى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة، وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت من الإعصار "شاهين" من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزه حوالى 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات يوم أمس.

وقالت الهيئة: إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة؛ حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدًّا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيًّا ابتداء من مساء غد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8- 12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضًا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3- 5 أمتار.

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إعصار #شاهين.. إجازة يومين في السلطنة.. والوطني للأرصاد: لا تأثير مباشر بالمملكة
سبق

أعلنت سلطنة عمان، أن يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ عدا محافظتيْ ظفار والوسطى؛ نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة وفق وكالة الأنباء العمانية.

ومن جهته أكد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم أنه: لا تأثير مباشر لـ#شاهين على #المملكة والمتوقع تكوّن منخفض جوي #الاثنين المقبل يتسبب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض، وتمتد إلى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة، وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت من الإعصار "شاهين" من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزه حوالى 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات يوم أمس.

وقالت الهيئة: إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة؛ حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدًّا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيًّا ابتداء من مساء غد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8- 12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضًا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3- 5 أمتار.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
02:12 PM

إعصار #شاهين.. إجازة يومين في السلطنة.. والوطني للأرصاد: لا تأثير مباشر بالمملكة

من المتوقع هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان، أن يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ عدا محافظتيْ ظفار والوسطى؛ نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة وفق وكالة الأنباء العمانية.

ومن جهته أكد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم أنه: لا تأثير مباشر لـ#شاهين على #المملكة والمتوقع تكوّن منخفض جوي #الاثنين المقبل يتسبب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض، وتمتد إلى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة، وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية قد حذرت من الإعصار "شاهين" من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزه حوالى 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات يوم أمس.

وقالت الهيئة: إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة؛ حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدًّا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيًّا ابتداء من مساء غد السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8- 12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضًا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3- 5 أمتار.

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