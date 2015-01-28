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أمريكا: سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية

وزير الخارجية الأمريكية أكد دعمه لاتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بمراجعة خطوات عدة اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، مشيرًا إلى أن بايدن طالب باعتماد الشفافية مع الصحافة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال بلينكن في مؤتمر صحفي: "سنركز على الحوثيين؛ فهم احتلوا صنعاء، واستهدفوا حليفتنا السعودية". مضيفًا بأن "السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن". مبينًا أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.

وحول اتفاقيات السلام في المنطقة قال بلينكن: "ندعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار".

وفي الملف الروسي قال إن وضع حقوق الإنسان هناك مقلق، معبرًا عن إدانة محاولة تسميم المعارض نافالني.

يُذكر أن الوزير البالغ من العمر 58 عامًا كان قد تعهد الأسبوع الماضي بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة"، لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع خصومها الآخرين".

وأمس الثلاثاء صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضوًا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56)، ومايك بومبيو (57)؛ ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

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أمريكا: سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بمراجعة خطوات عدة اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، مشيرًا إلى أن بايدن طالب باعتماد الشفافية مع الصحافة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال بلينكن في مؤتمر صحفي: "سنركز على الحوثيين؛ فهم احتلوا صنعاء، واستهدفوا حليفتنا السعودية". مضيفًا بأن "السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن". مبينًا أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.

وحول اتفاقيات السلام في المنطقة قال بلينكن: "ندعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار".

وفي الملف الروسي قال إن وضع حقوق الإنسان هناك مقلق، معبرًا عن إدانة محاولة تسميم المعارض نافالني.

يُذكر أن الوزير البالغ من العمر 58 عامًا كان قد تعهد الأسبوع الماضي بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة"، لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع خصومها الآخرين".

وأمس الثلاثاء صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضوًا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56)، ومايك بومبيو (57)؛ ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:20 AM

أمريكا: سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية

وزير الخارجية الأمريكية أكد دعمه لاتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بمراجعة خطوات عدة اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة، مشيرًا إلى أن بايدن طالب باعتماد الشفافية مع الصحافة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال بلينكن في مؤتمر صحفي: "سنركز على الحوثيين؛ فهم احتلوا صنعاء، واستهدفوا حليفتنا السعودية". مضيفًا بأن "السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن". مبينًا أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.

وحول اتفاقيات السلام في المنطقة قال بلينكن: "ندعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار".

وفي الملف الروسي قال إن وضع حقوق الإنسان هناك مقلق، معبرًا عن إدانة محاولة تسميم المعارض نافالني.

يُذكر أن الوزير البالغ من العمر 58 عامًا كان قد تعهد الأسبوع الماضي بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة"، لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع خصومها الآخرين".

وأمس الثلاثاء صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضوًا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56)، ومايك بومبيو (57)؛ ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

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