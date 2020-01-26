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بعد إقبال الأول الكبير وسجادة الـ185م.. مهرجان الزهور إلى عامه الثاني بمكة

"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الشركات والمؤسسات الراغبة في الرعاية للتواصل

بعد أن حَظِي مهرجان الزهور الأول المقام العام الماضي، بإقبال كبير من الأهالي وزوار مكة المكرمة؛ تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تنظيم مهرجان الزهور الثاني لهذا العام.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، الشركاتِ والمؤسسات الراغبة في المشاركة برعاية المهرجان، إلى التواصل مع إدارة الحدائق وعمارة البيئة بحي الرصيفة، حتى تاريخ 1/ 2/ 2020، أو التواصل على بريد الأمانة الإلكتروني Pr@holymakkah.gov.sa.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نظّمت مهرجان الزهور الأول برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل؛ حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر"، كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

مهرجان الزهور مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إقبال الأول الكبير وسجادة الـ185م.. مهرجان الزهور إلى عامه الثاني بمكة
سبق

بعد أن حَظِي مهرجان الزهور الأول المقام العام الماضي، بإقبال كبير من الأهالي وزوار مكة المكرمة؛ تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تنظيم مهرجان الزهور الثاني لهذا العام.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، الشركاتِ والمؤسسات الراغبة في المشاركة برعاية المهرجان، إلى التواصل مع إدارة الحدائق وعمارة البيئة بحي الرصيفة، حتى تاريخ 1/ 2/ 2020، أو التواصل على بريد الأمانة الإلكتروني Pr@holymakkah.gov.sa.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نظّمت مهرجان الزهور الأول برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل؛ حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر"، كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
11:48 AM

بعد إقبال الأول الكبير وسجادة الـ185م.. مهرجان الزهور إلى عامه الثاني بمكة

"أمانة العاصمة المقدسة" تدعو الشركات والمؤسسات الراغبة في الرعاية للتواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بعد أن حَظِي مهرجان الزهور الأول المقام العام الماضي، بإقبال كبير من الأهالي وزوار مكة المكرمة؛ تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تنظيم مهرجان الزهور الثاني لهذا العام.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة، الشركاتِ والمؤسسات الراغبة في المشاركة برعاية المهرجان، إلى التواصل مع إدارة الحدائق وعمارة البيئة بحي الرصيفة، حتى تاريخ 1/ 2/ 2020، أو التواصل على بريد الأمانة الإلكتروني Pr@holymakkah.gov.sa.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نظّمت مهرجان الزهور الأول برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل؛ حيث ضم مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا.

وعن أنواع الزهور التي زيّنت المهرجان العام الماضي، جاءت على النحو الآتي: "أراولا بيضاء، وبنفسجي، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا ألوان متعددة، وبفتة ألوان متعددة، وأمارنتاس أحمر"، كما احتوى المهرجان على ألعاب للأطفال، وهدايا للحضور، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

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