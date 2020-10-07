"هيئة تربه" : تدشن فعاليات حملة "لصلاة نور" بالمجمعات والشوارع

"المفرجي" أطلع على خطة العمل الميداني والتوعوي

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربه في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً و توعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حيث كثفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة في الوسائل التوعوية في المحافظة.

فيما أطلع محافظ تربه عبدالعزيز بن محمد المفرجي على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ عبدالله بن حامد الزهراني للمحافظة والذي أبدى أعجابه ودعمه للحملة وتسهيل كافة السبل لنجاحها.

وصرح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.