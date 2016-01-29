أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، تسجيل 267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367543 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 253 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 359006 حالات ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6368 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2169 والحالات الحرجة 355 حالة.