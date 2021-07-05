قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
201,250 سيارة ..
قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
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201,250 سيارة ..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-05
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:42 AM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:49 PM
201,250 سيارة ..
قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
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201,250 سيارة ..
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