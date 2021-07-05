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201,250 سيارة ..

قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

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201,250 سيارة ..
سبق

قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:42 AM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:49 PM

201,250 سيارة ..

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,407

قامت شركة Tesla بتسليم 201,250 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني لهذا العام 2021 ، وهو رقم قياسي لشركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
7,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,953
2.5 مليار ..

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