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تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان

ضمن خطة التطوير وسرعة إنجاز الأعمال

أصدر أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، قراراً يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي، مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها .

وأكد "بن سعيدان" أن مثل هذا التكليف للكفاءات المؤهلة علمياً من العنصر الرجالي أو العنصر النسائي بهدف تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بالأمانة تمشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأعربت أحلام جميمي عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة على هذه الثقة التي ستكون لها حافزًا في تطوير وإنجاز وتوثيق وأرشفة الأعمال المناطة بمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان .

يُذكر أن أمانة منطقة جازان استحدثت مؤخرًا عدة أقسام نسائية يعمل فيها عديد من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة علمياً كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان
سبق

أصدر أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، قراراً يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي، مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها .

وأكد "بن سعيدان" أن مثل هذا التكليف للكفاءات المؤهلة علمياً من العنصر الرجالي أو العنصر النسائي بهدف تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بالأمانة تمشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأعربت أحلام جميمي عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة على هذه الثقة التي ستكون لها حافزًا في تطوير وإنجاز وتوثيق وأرشفة الأعمال المناطة بمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان .

يُذكر أن أمانة منطقة جازان استحدثت مؤخرًا عدة أقسام نسائية يعمل فيها عديد من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة علمياً كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي .

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
06:55 PM

تكليف أول سيدة في منصب إداري بأمانة منطقة جازان

ضمن خطة التطوير وسرعة إنجاز الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، قراراً يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي، مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها .

وأكد "بن سعيدان" أن مثل هذا التكليف للكفاءات المؤهلة علمياً من العنصر الرجالي أو العنصر النسائي بهدف تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المناطة بالأمانة تمشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأعربت أحلام جميمي عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة على هذه الثقة التي ستكون لها حافزًا في تطوير وإنجاز وتوثيق وأرشفة الأعمال المناطة بمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان .

يُذكر أن أمانة منطقة جازان استحدثت مؤخرًا عدة أقسام نسائية يعمل فيها عديد من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة علمياً كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي .

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