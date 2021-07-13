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شاهد معالم المملكة.. "العلا" الوجهة الأمثل لأرض المغامرات المشوقة

نافذة مفتوحة على البهجة والتذكر تسافر بك إلى عنق الماضي

كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة وأرض النقوش وصلابة تتحدى النسيان، كل ذلك اجتمع في مدينة العلا التي تفردت بالأماكن التي تدفعك للانغماس في التفاصيل والانبهار بكل ما فيها، فبعد أن تصل إلى مشارف العلا تشعر بأن العالم قد أخذ بك إلى مكان مختلف تمامًا، فهي نافذة مفتوحة على البهجة والتذكر.

وعندما تصل إلى العلا فأنت تسافر إلى عنق الماضي، تكون بالقرب من أصوات الأجيال ومستودع الأيام، والتاريخ في محافظة العلا يكاد يروي نفسه، فهو منعكس على الكتل الصخرية برسوماته البارزة والمدهشة التي يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام، والطبيعة تحمل الكثير من العجائب وهي مستندة على بعضها لتتشكل بطريقة إبداعية ولافتة، وفي منتصف كل هذه الصحراء واحة وينابيع تمنح الأرض مستراحاً بارداً وأخضر.

وفي العلا تتجاوز التفاصيل حدود المخيّلة، تجد في كل جانب أثراً وعلامة ترمز إلى عصور قديمة لم تغادر المكان لأن بصماتهم ظاهرة، تشعر بالحنين وتتأكد أن الذكريات تهمس وتحكي دون أن تتأمل وأنت تغمض عينيك، لأن في كل ما تراه هناك بُعدٌ آخر، وعليك أنت مهمة الاكتشاف.

وتسمى العلا "أرض المغامرات" لما فيها من مسارات متعددة وخيارات رائعة ومشوقة، فإما أن تتسلق الجبال أولاً وترتفع نحو القمة، أو أن تركب الدراجات للإبحار فوق المسطحات الصحراوية، أو أن تركض في مضمار شفاف لترى العالم من كل الزوايا.

لكل ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال المدة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها العلا، ويُقدَّم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

وتنصح هيئة السياحة الراغبين في زيارة العلا هذه الأيام بالتأكد من إحضار كل من: نظارات شمسية، وقبعة رأس، وأحذية رياضية، وواقٍ شمسي، ومرطبات، وحقيبة حمل خفيفة، والحجز المسبق لمكان الإقامة بعدد الأيام والليالي، مع الاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة، وإحضار كامل المستلزمات الضرورية والثانوية.

ويمكن للزائر أن يرسم خطة متكاملة للخروج عن المألوف والاستمتاع بكل لحظة واختيار الباقة المناسبة عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com

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شاهد معالم المملكة.. "العلا" الوجهة الأمثل لأرض المغامرات المشوقة
سبق

كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة وأرض النقوش وصلابة تتحدى النسيان، كل ذلك اجتمع في مدينة العلا التي تفردت بالأماكن التي تدفعك للانغماس في التفاصيل والانبهار بكل ما فيها، فبعد أن تصل إلى مشارف العلا تشعر بأن العالم قد أخذ بك إلى مكان مختلف تمامًا، فهي نافذة مفتوحة على البهجة والتذكر.

وعندما تصل إلى العلا فأنت تسافر إلى عنق الماضي، تكون بالقرب من أصوات الأجيال ومستودع الأيام، والتاريخ في محافظة العلا يكاد يروي نفسه، فهو منعكس على الكتل الصخرية برسوماته البارزة والمدهشة التي يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام، والطبيعة تحمل الكثير من العجائب وهي مستندة على بعضها لتتشكل بطريقة إبداعية ولافتة، وفي منتصف كل هذه الصحراء واحة وينابيع تمنح الأرض مستراحاً بارداً وأخضر.

وفي العلا تتجاوز التفاصيل حدود المخيّلة، تجد في كل جانب أثراً وعلامة ترمز إلى عصور قديمة لم تغادر المكان لأن بصماتهم ظاهرة، تشعر بالحنين وتتأكد أن الذكريات تهمس وتحكي دون أن تتأمل وأنت تغمض عينيك، لأن في كل ما تراه هناك بُعدٌ آخر، وعليك أنت مهمة الاكتشاف.

وتسمى العلا "أرض المغامرات" لما فيها من مسارات متعددة وخيارات رائعة ومشوقة، فإما أن تتسلق الجبال أولاً وترتفع نحو القمة، أو أن تركب الدراجات للإبحار فوق المسطحات الصحراوية، أو أن تركض في مضمار شفاف لترى العالم من كل الزوايا.

لكل ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال المدة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها العلا، ويُقدَّم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

وتنصح هيئة السياحة الراغبين في زيارة العلا هذه الأيام بالتأكد من إحضار كل من: نظارات شمسية، وقبعة رأس، وأحذية رياضية، وواقٍ شمسي، ومرطبات، وحقيبة حمل خفيفة، والحجز المسبق لمكان الإقامة بعدد الأيام والليالي، مع الاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة، وإحضار كامل المستلزمات الضرورية والثانوية.

ويمكن للزائر أن يرسم خطة متكاملة للخروج عن المألوف والاستمتاع بكل لحظة واختيار الباقة المناسبة عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:39 PM

شاهد معالم المملكة.. "العلا" الوجهة الأمثل لأرض المغامرات المشوقة

نافذة مفتوحة على البهجة والتذكر تسافر بك إلى عنق الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كنز الأسرار ومسرح الحضارات القديمة وأرض النقوش وصلابة تتحدى النسيان، كل ذلك اجتمع في مدينة العلا التي تفردت بالأماكن التي تدفعك للانغماس في التفاصيل والانبهار بكل ما فيها، فبعد أن تصل إلى مشارف العلا تشعر بأن العالم قد أخذ بك إلى مكان مختلف تمامًا، فهي نافذة مفتوحة على البهجة والتذكر.

وعندما تصل إلى العلا فأنت تسافر إلى عنق الماضي، تكون بالقرب من أصوات الأجيال ومستودع الأيام، والتاريخ في محافظة العلا يكاد يروي نفسه، فهو منعكس على الكتل الصخرية برسوماته البارزة والمدهشة التي يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام، والطبيعة تحمل الكثير من العجائب وهي مستندة على بعضها لتتشكل بطريقة إبداعية ولافتة، وفي منتصف كل هذه الصحراء واحة وينابيع تمنح الأرض مستراحاً بارداً وأخضر.

وفي العلا تتجاوز التفاصيل حدود المخيّلة، تجد في كل جانب أثراً وعلامة ترمز إلى عصور قديمة لم تغادر المكان لأن بصماتهم ظاهرة، تشعر بالحنين وتتأكد أن الذكريات تهمس وتحكي دون أن تتأمل وأنت تغمض عينيك، لأن في كل ما تراه هناك بُعدٌ آخر، وعليك أنت مهمة الاكتشاف.

وتسمى العلا "أرض المغامرات" لما فيها من مسارات متعددة وخيارات رائعة ومشوقة، فإما أن تتسلق الجبال أولاً وترتفع نحو القمة، أو أن تركب الدراجات للإبحار فوق المسطحات الصحراوية، أو أن تركض في مضمار شفاف لترى العالم من كل الزوايا.

لكل ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال المدة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها العلا، ويُقدَّم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

وتنصح هيئة السياحة الراغبين في زيارة العلا هذه الأيام بالتأكد من إحضار كل من: نظارات شمسية، وقبعة رأس، وأحذية رياضية، وواقٍ شمسي، ومرطبات، وحقيبة حمل خفيفة، والحجز المسبق لمكان الإقامة بعدد الأيام والليالي، مع الاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة، وإحضار كامل المستلزمات الضرورية والثانوية.

ويمكن للزائر أن يرسم خطة متكاملة للخروج عن المألوف والاستمتاع بكل لحظة واختيار الباقة المناسبة عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com

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