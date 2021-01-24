تحت إشراف "رينارد" .. المنتخب السعودي يرفع استعداده لمواجهة عمان

"المسحل" شدد على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد

بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واصل المنتخب السعودي، اليوم الأحد ، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان الشقيق يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وشدد في اجتماعه على أهمية وقوة المباراة القادمة أمام منتخب عمان الشقيق، كما شدد على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد، أيضًا على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز وتعزيز صدارة الأخضر.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن تُجرى تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الاثنين عند الساعة السابعة مساءً على "رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.