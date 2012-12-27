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أمطار غزيرة وحرارة تقترب من الصفر.. أبرز ملامح طقس المملكة اليوم

تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة في أجزاء من شرق المملكة ووسطها

يتوقع أن يشتد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات الفجر والصباح من يوم الأحد، على بعض سواحل البحر الأحمر، بحيث يبقى الطقس بارداً في شمال المملكة وبارداً نسبياً في المناطق الشرقية والوسطى، بينما يكون أدفأ على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة عسير وجازان والباحة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة أحياناً فجراً وصباحاً على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر التابعة لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة (قد تطول مدينة جدة وما حولها).

أمطار متوقعة أيضاً في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وأجزاءٍ من حفر الباطن وشمال شرق المملكة؛ قد تكون رعدية وغزيرة محليّاً، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة في أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، بينما تكون جنوبية شرقية نشطة مع هبات قوية على أجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها تثير الغبار والأتربة.

يبقى الطقس بارداً في مختلف المناطق، وشديد البرودة في بعض المناطق الشمالية، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي، في حين يكون الطقس معتدلاً في أغلب سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها.

وتستمر الفرصة لهطول زخات من الأمطار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً وأجزاءٍ من القصيم وحائل ومناطق متفرقة من شمال المملكة وغربها.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، في حين تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة وحرارة تقترب من الصفر.. أبرز ملامح طقس المملكة اليوم
سبق

يتوقع أن يشتد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات الفجر والصباح من يوم الأحد، على بعض سواحل البحر الأحمر، بحيث يبقى الطقس بارداً في شمال المملكة وبارداً نسبياً في المناطق الشرقية والوسطى، بينما يكون أدفأ على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة عسير وجازان والباحة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة أحياناً فجراً وصباحاً على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر التابعة لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة (قد تطول مدينة جدة وما حولها).

أمطار متوقعة أيضاً في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وأجزاءٍ من حفر الباطن وشمال شرق المملكة؛ قد تكون رعدية وغزيرة محليّاً، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة في أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، بينما تكون جنوبية شرقية نشطة مع هبات قوية على أجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها تثير الغبار والأتربة.

يبقى الطقس بارداً في مختلف المناطق، وشديد البرودة في بعض المناطق الشمالية، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي، في حين يكون الطقس معتدلاً في أغلب سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها.

وتستمر الفرصة لهطول زخات من الأمطار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً وأجزاءٍ من القصيم وحائل ومناطق متفرقة من شمال المملكة وغربها.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، في حين تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
09:57 AM

أمطار غزيرة وحرارة تقترب من الصفر.. أبرز ملامح طقس المملكة اليوم

تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة في أجزاء من شرق المملكة ووسطها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتوقع أن يشتد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات الفجر والصباح من يوم الأحد، على بعض سواحل البحر الأحمر، بحيث يبقى الطقس بارداً في شمال المملكة وبارداً نسبياً في المناطق الشرقية والوسطى، بينما يكون أدفأ على سواحل البحر الأحمر ومناطق تهامة عسير وجازان والباحة.

ويتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة أحياناً فجراً وصباحاً على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر التابعة لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة (قد تطول مدينة جدة وما حولها).

أمطار متوقعة أيضاً في أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وحائل والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض وأجزاءٍ من حفر الباطن وشمال شرق المملكة؛ قد تكون رعدية وغزيرة محليّاً، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة في أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، بينما تكون جنوبية شرقية نشطة مع هبات قوية على أجزاءٍ من غرب المملكة وشمالها تثير الغبار والأتربة.

يبقى الطقس بارداً في مختلف المناطق، وشديد البرودة في بعض المناطق الشمالية، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي، في حين يكون الطقس معتدلاً في أغلب سواحل البحر الأحمر والمناطق القريبة منها.

وتستمر الفرصة لهطول زخات من الأمطار على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً وأجزاءٍ من القصيم وحائل ومناطق متفرقة من شمال المملكة وغربها.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجهٍ عام، في حين تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق.

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