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ظهور مستنقع مائي مجدداً يثير مخاوف سكان شمال شرق جدة

عاد مستنقع مائي للظهور على مساحة كبيرة في أحد المخططات الواقعة شمال شرق جدة، بالقرب من مدخل أحياء السامر والواحة.

وأدى ظهور المستنقع في نفس المخطط بالقرب من طريق الحرمين إلى إتلاف الطبقة الإسفلتية للمداخل الرئيسية لأحياء الواحه والسامر، وتضرر الكثير من المركبات وسط مطالبات السكان للجهات المختصة بسرعة اتخاذ حلول جذرية لما أسموه بـ"الكارثة".

وكانت "سبق" نشرت تقريراً قبل أشهر عدة عن مخاوف السكان من خطورة ذلك المستنقع لارتفاع منسوب المياه فيه، وقربه من طريق الحرمين والشوارع الرئيسية لمداخل السامر والواحة، إلى جانب تخوف السكان من ظهور حمى الضنك في الأحياء المجاورة للمستنقع، وتضرر طلاب المدارس الذين سيعودون إلى مدارسهم اعتباراً من غد الأحد، إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي تدابير حيال المستنقع حتى الوقت الحالي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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ظهور مستنقع مائي مجدداً يثير مخاوف سكان شمال شرق جدة
سبق

عاد مستنقع مائي للظهور على مساحة كبيرة في أحد المخططات الواقعة شمال شرق جدة، بالقرب من مدخل أحياء السامر والواحة.

وأدى ظهور المستنقع في نفس المخطط بالقرب من طريق الحرمين إلى إتلاف الطبقة الإسفلتية للمداخل الرئيسية لأحياء الواحه والسامر، وتضرر الكثير من المركبات وسط مطالبات السكان للجهات المختصة بسرعة اتخاذ حلول جذرية لما أسموه بـ"الكارثة".

وكانت "سبق" نشرت تقريراً قبل أشهر عدة عن مخاوف السكان من خطورة ذلك المستنقع لارتفاع منسوب المياه فيه، وقربه من طريق الحرمين والشوارع الرئيسية لمداخل السامر والواحة، إلى جانب تخوف السكان من ظهور حمى الضنك في الأحياء المجاورة للمستنقع، وتضرر طلاب المدارس الذين سيعودون إلى مدارسهم اعتباراً من غد الأحد، إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي تدابير حيال المستنقع حتى الوقت الحالي.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:19 PM

ظهور مستنقع مائي مجدداً يثير مخاوف سكان شمال شرق جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
3,932

عاد مستنقع مائي للظهور على مساحة كبيرة في أحد المخططات الواقعة شمال شرق جدة، بالقرب من مدخل أحياء السامر والواحة.

وأدى ظهور المستنقع في نفس المخطط بالقرب من طريق الحرمين إلى إتلاف الطبقة الإسفلتية للمداخل الرئيسية لأحياء الواحه والسامر، وتضرر الكثير من المركبات وسط مطالبات السكان للجهات المختصة بسرعة اتخاذ حلول جذرية لما أسموه بـ"الكارثة".

وكانت "سبق" نشرت تقريراً قبل أشهر عدة عن مخاوف السكان من خطورة ذلك المستنقع لارتفاع منسوب المياه فيه، وقربه من طريق الحرمين والشوارع الرئيسية لمداخل السامر والواحة، إلى جانب تخوف السكان من ظهور حمى الضنك في الأحياء المجاورة للمستنقع، وتضرر طلاب المدارس الذين سيعودون إلى مدارسهم اعتباراً من غد الأحد، إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي تدابير حيال المستنقع حتى الوقت الحالي.

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