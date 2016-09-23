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أمين الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية

قال إنها تصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

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أمين الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية
سبق

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:50 AM

أمين الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية

قال إنها تصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

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