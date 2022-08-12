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الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

ضِمن إطار تطوير المنظومة لتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.

وأكد الوزير "الحقيل" أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك -بإذن الله- في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.

هذا وقد استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان الوزارة، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلًا عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها؛ يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

وبالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".

وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.

وأكد الوزير "الحقيل" أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك -بإذن الله- في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.

هذا وقد استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان الوزارة، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلًا عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها؛ يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

وبالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:37 PM

الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة

ضِمن إطار تطوير المنظومة لتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.

وأكد الوزير "الحقيل" أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك -بإذن الله- في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.

هذا وقد استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الأربعاء بديوان الوزارة، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلًا عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها؛ يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

وبالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".

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