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فشل تركي ذريع.. السيارات المفخخة تحصد أرواح المدنيين في شمال سوريا

مقتل 14 عند نقطة تجمع لوسائل المواصلات

قُتل 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون، اليوم (السبت)، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا؛ ما يبرهن على فشل أنقرة الذريع في بسط الأمن في شمال سوريا، باعتباره الذريعة التي بررت بها اجتياحها لتلك المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بين الضحايا تسعة مدنيين على الأقل، قٌتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، في مدينة الباب.

وأشار المرصد إلى أن شخصًا قُتل متأثرًا بجراح أصيب بها اليوم، جراء استهداف سيارة كان يستقلُّها بعبوة ناسفة في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي؛ حيث يعمل المستهدف كمترجم للقاعدة التركية في البلدة.

مدينة الباب شمال سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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فشل تركي ذريع.. السيارات المفخخة تحصد أرواح المدنيين في شمال سوريا
سبق

قُتل 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون، اليوم (السبت)، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا؛ ما يبرهن على فشل أنقرة الذريع في بسط الأمن في شمال سوريا، باعتباره الذريعة التي بررت بها اجتياحها لتلك المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بين الضحايا تسعة مدنيين على الأقل، قٌتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، في مدينة الباب.

وأشار المرصد إلى أن شخصًا قُتل متأثرًا بجراح أصيب بها اليوم، جراء استهداف سيارة كان يستقلُّها بعبوة ناسفة في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي؛ حيث يعمل المستهدف كمترجم للقاعدة التركية في البلدة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
03:51 PM

فشل تركي ذريع.. السيارات المفخخة تحصد أرواح المدنيين في شمال سوريا

مقتل 14 عند نقطة تجمع لوسائل المواصلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون، اليوم (السبت)، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا؛ ما يبرهن على فشل أنقرة الذريع في بسط الأمن في شمال سوريا، باعتباره الذريعة التي بررت بها اجتياحها لتلك المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بين الضحايا تسعة مدنيين على الأقل، قٌتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، في مدينة الباب.

وأشار المرصد إلى أن شخصًا قُتل متأثرًا بجراح أصيب بها اليوم، جراء استهداف سيارة كان يستقلُّها بعبوة ناسفة في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي؛ حيث يعمل المستهدف كمترجم للقاعدة التركية في البلدة.

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