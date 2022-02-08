بقيادة "جارديم" .. الهلال يكثف تحضيراته لمباراة تشيلسي الإنجليزي

في نصف نهائي بطولة كأس العالم

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين ، تحضيراته لمباراته المرتقبة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وتأهل الأزرق لنصف نهائي كأس العالم، بعد أن تخطى عقبة الجزيرة الإماراتي، أمس الأحد، بنتيجة تاريخية 6/1.

وركز البرتغالي جارديم خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والتكتيكية، للاعبين الذي لم يشاركوا في مواجهة الجزيرة، فيما أدى اللاعبون المشاركون تمارين استرجاعية.