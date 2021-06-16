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إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء

لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".

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إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء
سبق

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
05:22 PM

إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء

لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة

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ذياب الشمري - الرياض
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4,943

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور ‎المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.

وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".

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