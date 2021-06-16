إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء
لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".
إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء
ذياب الشمري
سبق
2021-06-16
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
05:22 PM
إغلاق مداخل دوار السلام الأربعة وتحويل المسارات لداخل الأحياء
لمدة 8 أيام.. وتحويل مسار المركبات ابتداءً من 17 ذي القعدة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه وبالتعاون مع مرور المدينة المنورة سيتم إغلاق مؤقت لمداخل دوار السلام لمدة 8 أيام، وتحويل مسار المركبات، ابتداءً من 17 ذي القعدة.
وأوضحت الأمانة أن هذا القرار جاء لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تقاطع السلام مع طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني".