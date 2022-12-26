المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم ذكر إحصاءات وأرقامًا مهمة عن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي والألغام والزوارق البحرية والمفخخة. وقال "المالكي"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مسيرة باتجاه السعودية، وأنه تم التصدي لمحاولات الحوثي الفاشلة لاستهداف السعودية، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة. وقال العميد المالكي إن جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وكشف أن ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغمًا بحريًا و100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف.

"المالكي": ميليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مسيرة باتجاه السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26 المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في

المؤتمر الصحفي اليوم ذكر إحصاءات وأرقامًا مهمة عن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي والألغام والزوارق البحرية والمفخخة.

وقال "المالكي"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مسيرة باتجاه السعودية، وأنه تم التصدي لمحاولات الحوثي الفاشلة لاستهداف السعودية، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.

وقال العميد المالكي إن جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وكشف أن ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغمًا بحريًا و100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 06:10 PM

"المالكي": ميليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مسيرة باتجاه السعودية هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغمًا بحريًا و100 زورق





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المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في

المؤتمر الصحفي اليوم ذكر إحصاءات وأرقامًا مهمة عن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي والألغام والزوارق البحرية والمفخخة.

وقال "المالكي"، إن ميليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مسيرة باتجاه السعودية، وأنه تم التصدي لمحاولات الحوثي الفاشلة لاستهداف السعودية، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.

وقال العميد المالكي إن جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وكشف أن ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغمًا بحريًا و100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف.