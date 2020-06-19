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"رحلة النقد الأدبي عبر العصور" في محاضرة بأدبي الأحساء.. الثلاثاء القادم

ينظمها النادي عبر تطبيق " Zoom" ضمن برامجه الافتراضية الصيفية لهذا العام

ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء القادم الثاني من ذي القعدة ١٤٤١هـ، لقاء افتراضياً عبر تطبيق (Zoom ) للدكتور علي الحمود، أستاذ النقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث يتحدث عن رحلة النقد الأدبي عبر عصوره المختلفة، وتدير الأمسية الدكتورة عائشة بنت صالح الفيحان الشمري، أستاذ مساعد البلاغة والنقد الأدبي الحديث في جامعة حائل.

وفي التفاصيل، يأتي هذا اللقاء ضمن برامج النادي الافتراضية الصيفية لهذا العام، حيث أعد النادي خطة متنوعة لعدد من البرامج تتواكب مع الصيف وما نعيشه في ضوء جائحة كورونا، وتأتي هذه البرامج تباعاً في شهر ذي القعدة ومن ضمنها باقة لأطفالنا يقدمها ركن الأديب الصغير في النادي، وأخرى توعوية وأدبية ومجتمعية.

أدبي الأحساء

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"رحلة النقد الأدبي عبر العصور" في محاضرة بأدبي الأحساء.. الثلاثاء القادم
سبق

ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء القادم الثاني من ذي القعدة ١٤٤١هـ، لقاء افتراضياً عبر تطبيق (Zoom ) للدكتور علي الحمود، أستاذ النقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث يتحدث عن رحلة النقد الأدبي عبر عصوره المختلفة، وتدير الأمسية الدكتورة عائشة بنت صالح الفيحان الشمري، أستاذ مساعد البلاغة والنقد الأدبي الحديث في جامعة حائل.

وفي التفاصيل، يأتي هذا اللقاء ضمن برامج النادي الافتراضية الصيفية لهذا العام، حيث أعد النادي خطة متنوعة لعدد من البرامج تتواكب مع الصيف وما نعيشه في ضوء جائحة كورونا، وتأتي هذه البرامج تباعاً في شهر ذي القعدة ومن ضمنها باقة لأطفالنا يقدمها ركن الأديب الصغير في النادي، وأخرى توعوية وأدبية ومجتمعية.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
08:47 PM

"رحلة النقد الأدبي عبر العصور" في محاضرة بأدبي الأحساء.. الثلاثاء القادم

ينظمها النادي عبر تطبيق " Zoom" ضمن برامجه الافتراضية الصيفية لهذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم نادي الأحساء الأدبي عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء القادم الثاني من ذي القعدة ١٤٤١هـ، لقاء افتراضياً عبر تطبيق (Zoom ) للدكتور علي الحمود، أستاذ النقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث يتحدث عن رحلة النقد الأدبي عبر عصوره المختلفة، وتدير الأمسية الدكتورة عائشة بنت صالح الفيحان الشمري، أستاذ مساعد البلاغة والنقد الأدبي الحديث في جامعة حائل.

وفي التفاصيل، يأتي هذا اللقاء ضمن برامج النادي الافتراضية الصيفية لهذا العام، حيث أعد النادي خطة متنوعة لعدد من البرامج تتواكب مع الصيف وما نعيشه في ضوء جائحة كورونا، وتأتي هذه البرامج تباعاً في شهر ذي القعدة ومن ضمنها باقة لأطفالنا يقدمها ركن الأديب الصغير في النادي، وأخرى توعوية وأدبية ومجتمعية.

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