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أسواق الوطنية تفتتح فرعها الـ 24 في حي لبن بالرياض

يقدم الفرع الجديد خيارات متكاملة للمستهلك

نواف عزيز: افتتحت شركة "أسواق الوطنية" فرعها الجديد في حي لبن بالرياض؛ بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الزراعية جمال السعدون، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/11/27.


ويقدم فرع الوطنية الجديد خيارات متكاملة للمستهلك، حيث تتوفر فيه لحوم ودواجن الوطنية والخضروات والفاكهة الصحية والعضوية، إضافةً إلى منتجات ألبان الوطنية، مثل حليب الخلفات ولبن وحليب الماعز اللذان يعتبران من أشهر منتجات الشركة، كما تتوفر فيه جميع الأصناف التي يحتاجها المستهلك.

وتعتبر "أسواق الوطنية" أكبر أسواق متخصصة في بيع الغذاء الصحي والعضوي في المملكة العربية السعودية، كما أنها بدأت مؤخراً في العمل على خطة توسع كبرى؛ اشتملت على افتتاح فروع جديدة وزيادة منتجاتها الصحية والعضوية؛ للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين.

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أسواق الوطنية تفتتح فرعها الـ 24 في حي لبن بالرياض
سبق

نواف عزيز: افتتحت شركة "أسواق الوطنية" فرعها الجديد في حي لبن بالرياض؛ بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الزراعية جمال السعدون، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/11/27.


ويقدم فرع الوطنية الجديد خيارات متكاملة للمستهلك، حيث تتوفر فيه لحوم ودواجن الوطنية والخضروات والفاكهة الصحية والعضوية، إضافةً إلى منتجات ألبان الوطنية، مثل حليب الخلفات ولبن وحليب الماعز اللذان يعتبران من أشهر منتجات الشركة، كما تتوفر فيه جميع الأصناف التي يحتاجها المستهلك.

وتعتبر "أسواق الوطنية" أكبر أسواق متخصصة في بيع الغذاء الصحي والعضوي في المملكة العربية السعودية، كما أنها بدأت مؤخراً في العمل على خطة توسع كبرى؛ اشتملت على افتتاح فروع جديدة وزيادة منتجاتها الصحية والعضوية؛ للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:38 PM

أسواق الوطنية تفتتح فرعها الـ 24 في حي لبن بالرياض

يقدم الفرع الجديد خيارات متكاملة للمستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نواف عزيز: افتتحت شركة "أسواق الوطنية" فرعها الجديد في حي لبن بالرياض؛ بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الزراعية جمال السعدون، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2020/11/27.


ويقدم فرع الوطنية الجديد خيارات متكاملة للمستهلك، حيث تتوفر فيه لحوم ودواجن الوطنية والخضروات والفاكهة الصحية والعضوية، إضافةً إلى منتجات ألبان الوطنية، مثل حليب الخلفات ولبن وحليب الماعز اللذان يعتبران من أشهر منتجات الشركة، كما تتوفر فيه جميع الأصناف التي يحتاجها المستهلك.

وتعتبر "أسواق الوطنية" أكبر أسواق متخصصة في بيع الغذاء الصحي والعضوي في المملكة العربية السعودية، كما أنها بدأت مؤخراً في العمل على خطة توسع كبرى؛ اشتملت على افتتاح فروع جديدة وزيادة منتجاتها الصحية والعضوية؛ للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين.

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