"صحة المدينة" تشكر "الزميل الشاماني" على جهوده في التوعية الصحية

وجّهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، شكرها وتقديرها للزميل خالد الشاماني، على جهوده المبذولة في التوعية الصحية التي أسهمت في رفع الوعي تجاه جائحة "كورونا كوفيد 19" بمنطقة المدينة المنورة.



وقالت "الشؤون الصحية": "نحن نؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة جهودكم، وسعيكم الدائم لرقي بالمستوى التوعوي بالمملكة العربية السعودية، فلكم منا كل الشكر والتقدير".