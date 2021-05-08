منها الإمارات وقطر .. فرنسا توسع قائمة الدول المحجور صحياً على القادمين منها

مدته 10 أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح

وسعت فرنسا أمس قائمة الدول، التي تفرض حجرًا صحيًا على المسافرين القادمين منها، جراء الحالة الوبائية السيئة لتفشي فيروس كورونا وظهور سلالات متحورة فيها، وأضافت إلى القائمة سبع دول جديدة، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الدول السبع بينها الإمارات وقطر وتركيا، حيث سيخضع القادمون منها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لحجر صحي إلزامي مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما ستفرض غرامات مالية على المخالفين لهذه الإجراءات.

وأضافت أنه يتعين على المسافرين القادمين من هذه الدول إبراز فحص طبي سلبي لفيروس كورونا للتمكن من دخول الأراضي الفرنسية.

وكانت فرنسا قد فرضت حجراً صحياً في 24 أبريل (نيسان) الماضي على المسافرين القادمين من خمس دول هي: الهند، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وغويانا الفرنسية.