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البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا

طالبت أنقرة بالتخلي عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية

قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.

وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا
سبق

قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.

وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:00 AM

البنتاجون يوقف أنشطة وشحنات مرتبطة بطائرات "إف -35" مع تركيا

طالبت أنقرة بالتخلي عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث، اليوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتعليق الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرة تركيا على تشغيل طائرات إف-35 المقاتلة إلى أن تتخلى أنقرة عن التزامها بشراء منظومة دفاع جوي روسية، حسب رويترز.

وتفصيلاً، حذرت الولايات المتحدة، تركيا مراراً من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شراءها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتشارك تركيا في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.

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