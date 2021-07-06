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عند مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة.. 3 توصيات يجب أن تتبعها

أكد حساب "الصحة_937" ضرورة أن يتبع الفرد ثلاث توصيات في حال مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة، وذلك حفاظاً على صحته وصحة من حوله.

وفي معرض رده على استفسار أحد المغردين، قال الحساب: "حسب التوصيات الحالية، فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه، وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".

مضيفًا أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام بشرط توفر نتيجة فحص مخبري: "يحجر المخالط لمدة (10 أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وتابع: "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عند مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة.. 3 توصيات يجب أن تتبعها
سبق

أكد حساب "الصحة_937" ضرورة أن يتبع الفرد ثلاث توصيات في حال مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة، وذلك حفاظاً على صحته وصحة من حوله.

وفي معرض رده على استفسار أحد المغردين، قال الحساب: "حسب التوصيات الحالية، فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه، وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".

مضيفًا أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام بشرط توفر نتيجة فحص مخبري: "يحجر المخالط لمدة (10 أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وتابع: "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:31 AM

عند مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة.. 3 توصيات يجب أن تتبعها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
10,535

أكد حساب "الصحة_937" ضرورة أن يتبع الفرد ثلاث توصيات في حال مخالطة حالة "كورونا" مؤكدة، وذلك حفاظاً على صحته وصحة من حوله.

وفي معرض رده على استفسار أحد المغردين، قال الحساب: "حسب التوصيات الحالية، فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه، وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض".

مضيفًا أنه يمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام بشرط توفر نتيجة فحص مخبري: "يحجر المخالط لمدة (10 أيام) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر".

وتابع: "يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فوراً، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري".

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