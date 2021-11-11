النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة

بمشاركة 15 متدربًا.. لنقل المعرفة للأجيال الجديدة

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك لنقل المعرفة حول تقنيات البناء بالطين للأجيال الجديدة، بهدف إيجاد مجموعة من حرفيي التراث العمراني، والحفاظ عليها كموروث تراثي وطني.

ويقام البرنامج التدريبي في قرية الحمدان التراثية بمشاركة 15 متدربًا، يتعرف خلالها المشاركون على أساليب البناء بالطين وتقنياته بالأساليب التقليدية وفق منهج تدريبي ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة التحضير واختيار نوعية الطين وإعداد المواد المستخدمة من أحجار وأخشاب وجص وجريد وخوص النخل، فيما تتناول المرحلة الثانية تنفيذ أعمال البناء؛ وتشمل حفر أساس المبنى ورص الحجر وتخمير الطين وخلطه وتقليبه، وعمل اللياسات الجصّية والزخرفة، وتركيب الأبواب والشبابيك التراثية وسواري الأبواب الحجرية، وغيرها من الأعمال الإنشائية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في التراث العمراني والموجهة إلى المجتمعات المحلية في مناطق المملكة كافة، انطلاقًا من حرص الهيئة على حماية المباني التراثية، ودورها في المحافظة على المعرفة المرتبطة بها، من حيث بناؤها وتصميمها وترميمها وصيانتها؛ وذلك لما تشكله هذه المباني من قيمة حضارية باعتبارها عنصرًا رئيسًا من عناصر التراث العمراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة
سبق

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك لنقل المعرفة حول تقنيات البناء بالطين للأجيال الجديدة، بهدف إيجاد مجموعة من حرفيي التراث العمراني، والحفاظ عليها كموروث تراثي وطني.

ويقام البرنامج التدريبي في قرية الحمدان التراثية بمشاركة 15 متدربًا، يتعرف خلالها المشاركون على أساليب البناء بالطين وتقنياته بالأساليب التقليدية وفق منهج تدريبي ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة التحضير واختيار نوعية الطين وإعداد المواد المستخدمة من أحجار وأخشاب وجص وجريد وخوص النخل، فيما تتناول المرحلة الثانية تنفيذ أعمال البناء؛ وتشمل حفر أساس المبنى ورص الحجر وتخمير الطين وخلطه وتقليبه، وعمل اللياسات الجصّية والزخرفة، وتركيب الأبواب والشبابيك التراثية وسواري الأبواب الحجرية، وغيرها من الأعمال الإنشائية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في التراث العمراني والموجهة إلى المجتمعات المحلية في مناطق المملكة كافة، انطلاقًا من حرص الهيئة على حماية المباني التراثية، ودورها في المحافظة على المعرفة المرتبطة بها، من حيث بناؤها وتصميمها وترميمها وصيانتها؛ وذلك لما تشكله هذه المباني من قيمة حضارية باعتبارها عنصرًا رئيسًا من عناصر التراث العمراني.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:19 PM

القصيم.. هيئة التراث تطلق برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في عنيزة

بمشاركة 15 متدربًا.. لنقل المعرفة للأجيال الجديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,134

أطلقت هيئة التراث برنامجًا للتدريب على البناء بالطين في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، بتمويل من مؤسسة عبدالله الزامل الخيرية، وذلك لنقل المعرفة حول تقنيات البناء بالطين للأجيال الجديدة، بهدف إيجاد مجموعة من حرفيي التراث العمراني، والحفاظ عليها كموروث تراثي وطني.

ويقام البرنامج التدريبي في قرية الحمدان التراثية بمشاركة 15 متدربًا، يتعرف خلالها المشاركون على أساليب البناء بالطين وتقنياته بالأساليب التقليدية وفق منهج تدريبي ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى مرحلة التحضير واختيار نوعية الطين وإعداد المواد المستخدمة من أحجار وأخشاب وجص وجريد وخوص النخل، فيما تتناول المرحلة الثانية تنفيذ أعمال البناء؛ وتشمل حفر أساس المبنى ورص الحجر وتخمير الطين وخلطه وتقليبه، وعمل اللياسات الجصّية والزخرفة، وتركيب الأبواب والشبابيك التراثية وسواري الأبواب الحجرية، وغيرها من الأعمال الإنشائية.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في التراث العمراني والموجهة إلى المجتمعات المحلية في مناطق المملكة كافة، انطلاقًا من حرص الهيئة على حماية المباني التراثية، ودورها في المحافظة على المعرفة المرتبطة بها، من حيث بناؤها وتصميمها وترميمها وصيانتها؛ وذلك لما تشكله هذه المباني من قيمة حضارية باعتبارها عنصرًا رئيسًا من عناصر التراث العمراني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة