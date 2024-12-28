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مدير تعليم ينبع يزور عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، متوسطة عبدالله بن عمر وعددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافق "العطوي" في الزيارة مدير إدارة المباني، المهندس عبدالوهاب فلاتة، ومدير التخطيط المدرسي، محمد جمعة الذبياني، وعدد من القيادات التعليمية.

وتجول "العطوي" خلال الزيارة على الفصول الدراسية، والبيئة المدرسية وتابع انتظام العملية التعليمية في الفصول الدراسية والخدمات التربوية والإرشادية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لتوفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب، كما أطلع على مستوى تحصيل الطلبة في المهارات الأساسية، وناقش الخطط التشغيلية.

وأكد مدير التعليم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم، ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وفي ختام الزيارة حث "العطوي" أبناءه الطلاب على المتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول والحرص على متابعة معلميهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا مملوءًا بالجد والاجتهاد، وحافلًا بالإنجازات العلمية.

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مدير تعليم ينبع يزور عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة
سبق

زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، متوسطة عبدالله بن عمر وعددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافق "العطوي" في الزيارة مدير إدارة المباني، المهندس عبدالوهاب فلاتة، ومدير التخطيط المدرسي، محمد جمعة الذبياني، وعدد من القيادات التعليمية.

وتجول "العطوي" خلال الزيارة على الفصول الدراسية، والبيئة المدرسية وتابع انتظام العملية التعليمية في الفصول الدراسية والخدمات التربوية والإرشادية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لتوفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب، كما أطلع على مستوى تحصيل الطلبة في المهارات الأساسية، وناقش الخطط التشغيلية.

وأكد مدير التعليم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم، ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وفي ختام الزيارة حث "العطوي" أبناءه الطلاب على المتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول والحرص على متابعة معلميهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا مملوءًا بالجد والاجتهاد، وحافلًا بالإنجازات العلمية.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:46 PM

مدير تعليم ينبع يزور عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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زار مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، متوسطة عبدالله بن عمر وعددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافق "العطوي" في الزيارة مدير إدارة المباني، المهندس عبدالوهاب فلاتة، ومدير التخطيط المدرسي، محمد جمعة الذبياني، وعدد من القيادات التعليمية.

وتجول "العطوي" خلال الزيارة على الفصول الدراسية، والبيئة المدرسية وتابع انتظام العملية التعليمية في الفصول الدراسية والخدمات التربوية والإرشادية المقدمة، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية لتوفير البيئة التعليمية الآمنة للطلاب، كما أطلع على مستوى تحصيل الطلبة في المهارات الأساسية، وناقش الخطط التشغيلية.

وأكد مدير التعليم على أهمية تجويد العمل التربوي وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم، ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم لإعداد جيل المستقبل للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.

وفي ختام الزيارة حث "العطوي" أبناءه الطلاب على المتابعة والمثابرة في تحصيل العلم أولًا بأول والحرص على متابعة معلميهم، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا مملوءًا بالجد والاجتهاد، وحافلًا بالإنجازات العلمية.

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