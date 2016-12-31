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"الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة

في اجتماع مع مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في "الصحة"

ترأس المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الاجتماع المرئي الذي أُقيم مع مجموعة من مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في وزارة الصحة.

وتناول الاجتماع التعريف بالخدمات المقدمة في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض، وبحث سُبل التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة، بما يضمن توحيد الإجراءات، وربطها، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة والخدمات اللازمة للمستهدفين.

يأتي الاجتماع ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه من جميع الفئات، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة ذات العلاقة.

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"الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة
سبق

ترأس المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الاجتماع المرئي الذي أُقيم مع مجموعة من مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في وزارة الصحة.

وتناول الاجتماع التعريف بالخدمات المقدمة في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض، وبحث سُبل التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة، بما يضمن توحيد الإجراءات، وربطها، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة والخدمات اللازمة للمستهدفين.

يأتي الاجتماع ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه من جميع الفئات، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة ذات العلاقة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
11:50 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تناقش توحيد الإجراءات لتطوير خدمات ذوي الإعاقة

في اجتماع مع مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في "الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الاجتماع المرئي الذي أُقيم مع مجموعة من مديري التأهيل الطبي ومشرفي الرعاية المديدة في وزارة الصحة.

وتناول الاجتماع التعريف بالخدمات المقدمة في وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض، وبحث سُبل التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة، بما يضمن توحيد الإجراءات، وربطها، وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة والخدمات اللازمة للمستهدفين.

يأتي الاجتماع ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المستمرة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه من جميع الفئات، وذلك من خلال مد جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة ذات العلاقة.

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