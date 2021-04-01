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"أمانة الرياض" تعقد ورش عمل للتعريف بتصنيف الأنشطة الاقتصادية

تضمنت استعراض التحديات والمعوقات وتاريخ التصنيف الصناعي لها

عقدت أمانة منطقة الرياض، ورشة عمل في مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة؛ لتعريف منسوبيها بتصنيف الأنشطة الاقتصادية "آيزك ISIC"، وإيضاح أهميته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما يتضمنه من مميزاته للجهات المستفيدة.

قدّم الورشة مساعد مدير عام صحة البيئة للشؤون المهنية بالأمانة، المحاضر الدكتور سعد بن خلف المطيري، وشارك فيها العديد من منسوبي الأمانة العاملين في مجال الأنشطة والرخص التجارية.

وتطرقت الورشة في محاورها إلى لمحة تاريخية عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر من منظمة الأمم المتحدة، والتعريف بالتصنيف الخليجي للأنشطة، واكتساب المعرفة والإلمام بشكل مفصل عن التصنيف الوطني المبني على الآيزك الدولي.

وشملت الورشة في محاورها استعراض التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتجربة الأمانات والبلديات وخاصةً أمانة منطقة الرياض في تطبيقه مع الأنشطة البلدية التجارية.

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"أمانة الرياض" تعقد ورش عمل للتعريف بتصنيف الأنشطة الاقتصادية
سبق

عقدت أمانة منطقة الرياض، ورشة عمل في مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة؛ لتعريف منسوبيها بتصنيف الأنشطة الاقتصادية "آيزك ISIC"، وإيضاح أهميته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما يتضمنه من مميزاته للجهات المستفيدة.

قدّم الورشة مساعد مدير عام صحة البيئة للشؤون المهنية بالأمانة، المحاضر الدكتور سعد بن خلف المطيري، وشارك فيها العديد من منسوبي الأمانة العاملين في مجال الأنشطة والرخص التجارية.

وتطرقت الورشة في محاورها إلى لمحة تاريخية عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر من منظمة الأمم المتحدة، والتعريف بالتصنيف الخليجي للأنشطة، واكتساب المعرفة والإلمام بشكل مفصل عن التصنيف الوطني المبني على الآيزك الدولي.

وشملت الورشة في محاورها استعراض التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتجربة الأمانات والبلديات وخاصةً أمانة منطقة الرياض في تطبيقه مع الأنشطة البلدية التجارية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
02:46 PM

"أمانة الرياض" تعقد ورش عمل للتعريف بتصنيف الأنشطة الاقتصادية

تضمنت استعراض التحديات والمعوقات وتاريخ التصنيف الصناعي لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت أمانة منطقة الرياض، ورشة عمل في مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة؛ لتعريف منسوبيها بتصنيف الأنشطة الاقتصادية "آيزك ISIC"، وإيضاح أهميته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما يتضمنه من مميزاته للجهات المستفيدة.

قدّم الورشة مساعد مدير عام صحة البيئة للشؤون المهنية بالأمانة، المحاضر الدكتور سعد بن خلف المطيري، وشارك فيها العديد من منسوبي الأمانة العاملين في مجال الأنشطة والرخص التجارية.

وتطرقت الورشة في محاورها إلى لمحة تاريخية عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر من منظمة الأمم المتحدة، والتعريف بالتصنيف الخليجي للأنشطة، واكتساب المعرفة والإلمام بشكل مفصل عن التصنيف الوطني المبني على الآيزك الدولي.

وشملت الورشة في محاورها استعراض التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وتجربة الأمانات والبلديات وخاصةً أمانة منطقة الرياض في تطبيقه مع الأنشطة البلدية التجارية.

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