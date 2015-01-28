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مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة

"القحطاني": يعالج العديد من المشاكل الصحية ويعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا

قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جاب القحطاني، أن ثمرة الكمثرى أو الأجاص تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعدّ مناسبًا حتى لمرضى داء السكري إذا تم تناوله باعتدال.

وأوضح أن هذه الثمرة تحوي السكر والماء والأحماض العضوية والفينولية والألياف، وتحتوي على معادن الصوديوم والفوسفور والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد واليود وعلى جميع أنواع الفيتامينات.

وأضاف أن "الأجاص" يعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا المعدّة، كما يساعد في ترميم الخلايا، وهو يوصف لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والوهن الجسمي والعقلي وفقر الدم، وأنه لا يرفع سكر الدم إلا إذا أكل منه كثيراً لذا يناسب مرضى السكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة
سبق

قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جاب القحطاني، أن ثمرة الكمثرى أو الأجاص تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعدّ مناسبًا حتى لمرضى داء السكري إذا تم تناوله باعتدال.

وأوضح أن هذه الثمرة تحوي السكر والماء والأحماض العضوية والفينولية والألياف، وتحتوي على معادن الصوديوم والفوسفور والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد واليود وعلى جميع أنواع الفيتامينات.

وأضاف أن "الأجاص" يعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا المعدّة، كما يساعد في ترميم الخلايا، وهو يوصف لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والوهن الجسمي والعقلي وفقر الدم، وأنه لا يرفع سكر الدم إلا إذا أكل منه كثيراً لذا يناسب مرضى السكر.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
05:17 PM

مختص: "الكمثرى" مستودع فيتامينات مناسب لمرضى السكري في هذه الحالة

"القحطاني": يعالج العديد من المشاكل الصحية ويعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا

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فهد الغبيوي - الرياض
0
3,639

قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جاب القحطاني، أن ثمرة الكمثرى أو الأجاص تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعدّ مناسبًا حتى لمرضى داء السكري إذا تم تناوله باعتدال.

وأوضح أن هذه الثمرة تحوي السكر والماء والأحماض العضوية والفينولية والألياف، وتحتوي على معادن الصوديوم والفوسفور والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والحديد واليود وعلى جميع أنواع الفيتامينات.

وأضاف أن "الأجاص" يعدّ مدرًّا للبول وملينًا طبيعيًّا المعدّة، كما يساعد في ترميم الخلايا، وهو يوصف لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والوهن الجسمي والعقلي وفقر الدم، وأنه لا يرفع سكر الدم إلا إذا أكل منه كثيراً لذا يناسب مرضى السكر.

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