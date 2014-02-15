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"الفيصل" يطلع على مشاريع الطرق والصرف الصحي بالعرضيات.. غدًا

الأهالي يطالبون بكليات جامعية وتحلية مياه ووحدة للسير

رحب محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، بزيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، للمحافظة غدًا الأربعاء، في إطار جولته على المحافظات بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكد "الشريف" أن هناك مشاريع قائمة وأخرى تحت التنفيذ في مجالات الطرق داخل المحافظة، وتلك التي تربط المحافظة ببقية محافظات المنطقة ومنطقة عسير، وكذلك مشاريع للصرف الصحي التي تقدر بأكثر من 250 مليون ريال.

وطالب أهالي العرضيات بتحلية مياه وإنشاء كليات جامعية وكلية للتقنية توفر على أبنائهم وبناتهم معاناة قطع المسافات للدراسة، وإيجاد وحدة للسير بالمرور.

خالد الفيصل العرضيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يطلع على مشاريع الطرق والصرف الصحي بالعرضيات.. غدًا
سبق

رحب محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، بزيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، للمحافظة غدًا الأربعاء، في إطار جولته على المحافظات بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكد "الشريف" أن هناك مشاريع قائمة وأخرى تحت التنفيذ في مجالات الطرق داخل المحافظة، وتلك التي تربط المحافظة ببقية محافظات المنطقة ومنطقة عسير، وكذلك مشاريع للصرف الصحي التي تقدر بأكثر من 250 مليون ريال.

وطالب أهالي العرضيات بتحلية مياه وإنشاء كليات جامعية وكلية للتقنية توفر على أبنائهم وبناتهم معاناة قطع المسافات للدراسة، وإيجاد وحدة للسير بالمرور.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:14 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:29 PM

"الفيصل" يطلع على مشاريع الطرق والصرف الصحي بالعرضيات.. غدًا

الأهالي يطالبون بكليات جامعية وتحلية مياه ووحدة للسير

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عبدالله الراجحي - جدة
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رحب محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، بزيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، للمحافظة غدًا الأربعاء، في إطار جولته على المحافظات بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكد "الشريف" أن هناك مشاريع قائمة وأخرى تحت التنفيذ في مجالات الطرق داخل المحافظة، وتلك التي تربط المحافظة ببقية محافظات المنطقة ومنطقة عسير، وكذلك مشاريع للصرف الصحي التي تقدر بأكثر من 250 مليون ريال.

وطالب أهالي العرضيات بتحلية مياه وإنشاء كليات جامعية وكلية للتقنية توفر على أبنائهم وبناتهم معاناة قطع المسافات للدراسة، وإيجاد وحدة للسير بالمرور.

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