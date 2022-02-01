شاهد.. تعليم صبيا يحتفي بـ55 متقاعدًا من المشرفين والمديرين والمعلمين

"الشلعان" أشاد بالمحتفى بهم وما قدَّموه من جهود لخدمة التعليم خلال عقود

احتفت إدارة تعليم صبيا على مسرح الإدارة اليوم بتكريم 55 متقاعدًا ومتقاعدة من منسوبيها من مشرفين، ومعلمين، ومديري مدارس، وإداريين، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري، ومحافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، ووكيل محافظة صبيا إبراهيم بن مديني العتودي، وبمشاركة منسوبي إدارة التعليم والأهالي والأعيان.

وتفصيلاً، تضمن الاحتفاء كلمة لوكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، أشاد خلالها بالمحتفى بهم، وبتميزهم وعطائهم خلال السنوات الماضية، وما قدموه من جهود كبيرة في خدمة أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات طوال عقود من الزمن.

ونقل الدكتور "الشلعان" شكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للمتقاعدين والمتقاعدات كافة، مثمنًا حرص إدارة التعليم واهتمامها بتكريم منسوبيها كافة، ومتمنيًا للجميع التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

وخلال الحفل عبَّر الدكتور "الخرمي" في كلمة وجهها لزملائه المتقاعدين عن خالص الشكر والتقدير لهم؛ لأنهم حملوا وسام الشرف بمزاولة مهنة التعليم فخرًا وعزًّا، وكانوا من المتميزين والصفوة، وخير معين لأبناء المجتمع؛ للوصول لأهدافهم بتعزيز مهاراتهم المعرفية، والحياتية، والعملية، والسلوكية، والإدراكية، وأفضل أداة لبناء المواطن الصالح المعتز بهويته، وقيمه الدينية والوطنية، القادر على التعامل مع معطيات ومتطلبات العصر الجديد بكل اقتدار؛ فظلت أعمالهم خلال فترة عملهم ترتفع، وتتنامى، وتتسارع؛ لتحقيق أدوارهم التعليمية والوطنية في دعم زملائهم وتبادُل الخبرات مع الميدان التعليمي، والإدارة المدرسية، ومساهمتهم الفاعلة في إخراج جيل مسلح بالمعرفة والمهارات التي تعينهم على القيام بواجباتهم المجتمعية والوطنية؛ فمثلهم لا يُنسى، بل يُرفع على أسرَّة النور؛ كي يبقى معلقًا كقنديل على ناصية الزمن.

وقدَّم مدير تعليم صبيا الشكر للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على دعمهما وتحفيزهما الدائم للميدان التعليمي بالمنطقة، كما ثمَّن لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ متابعته ودعمه لمنسوبي التعليم من الكادر التعليمي، والإداري، وتقديره لجهودهم، وحرصه على تكريمهم.

وتضمَّن حفل الاحتفاء الذي أشرف على الإعداد له عثمان بن محمد مسملي، المساعد للشؤون المدرسية، وتشارك في تنفيذه قسم شؤون المعلمين، وقسم العلاقات العامة والإعلام، والنشاط الطلابي، استهلالاً بعنوان "طبت يا صبيا"، وقصيدة شعرية قدمها المشرف التربوي جبار النجادي، وفيلمًا مرئيًّا، تضمن مشاعر المتقاعدين، وكلمة ألقاها المشرف التربوي محمد عجيبي نيابة عن المتقاعدين، و"أوبريت" بعنوان "ويبقى الأثر" من كلمات المشرف التربوي أحمد حجريني، وأداء طلاب ثانوية كرامة الأحمر.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والدروع التذكارية على المحتفَى بهم.