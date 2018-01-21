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"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تحذيرٌ شديدٌ لـ "الصحة المصرية": أيّ أعراض نزلة برد تُعد كورونا حتى يثبت العكس

أصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً يطلب مِن كل مَن يعاني مما يُعتقد أنها أعراض نزلة برد، أن يعد نفسه مصاباً بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وشدّدت الوزارة، في أكثر من مناسبة، عن أنه من السهل الخلط بين الإصابة بكورونا والإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا، التي قال خالد عبدالغفار؛ القائم بعمل وزير الصحة، إنها تشهد "نشاطاً واضحاً" منذ أشهر.

وردّت منظمة الصحة العالمية على صفحة مكتبها الإقليمي في مصر على تويتر، على ما تناقله البعض من أن لقاحات كورونا تضعف المناعة، بمنشور يؤكّد أن اللقاحات تساعد الجسم وتحسّن كفاءة الجهاز المناعي.

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تحذيرٌ شديدٌ لـ "الصحة المصرية": أيّ أعراض نزلة برد تُعد كورونا حتى يثبت العكس
سبق

أصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً يطلب مِن كل مَن يعاني مما يُعتقد أنها أعراض نزلة برد، أن يعد نفسه مصاباً بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وشدّدت الوزارة، في أكثر من مناسبة، عن أنه من السهل الخلط بين الإصابة بكورونا والإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا، التي قال خالد عبدالغفار؛ القائم بعمل وزير الصحة، إنها تشهد "نشاطاً واضحاً" منذ أشهر.

وردّت منظمة الصحة العالمية على صفحة مكتبها الإقليمي في مصر على تويتر، على ما تناقله البعض من أن لقاحات كورونا تضعف المناعة، بمنشور يؤكّد أن اللقاحات تساعد الجسم وتحسّن كفاءة الجهاز المناعي.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:17 PM

تحذيرٌ شديدٌ لـ "الصحة المصرية": أيّ أعراض نزلة برد تُعد كورونا حتى يثبت العكس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,207

أصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً يطلب مِن كل مَن يعاني مما يُعتقد أنها أعراض نزلة برد، أن يعد نفسه مصاباً بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.

وشدّدت الوزارة، في أكثر من مناسبة، عن أنه من السهل الخلط بين الإصابة بكورونا والإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا، التي قال خالد عبدالغفار؛ القائم بعمل وزير الصحة، إنها تشهد "نشاطاً واضحاً" منذ أشهر.

وردّت منظمة الصحة العالمية على صفحة مكتبها الإقليمي في مصر على تويتر، على ما تناقله البعض من أن لقاحات كورونا تضعف المناعة، بمنشور يؤكّد أن اللقاحات تساعد الجسم وتحسّن كفاءة الجهاز المناعي.

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