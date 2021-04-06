ترقية "الحكمي" للمرتبة الـ 11 رئيساً لمركز مدركة بمكة المكرمة

صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وبناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بترقية "محمد بن مسعد الحكمي" إلى المرتبة الحادية عشرة رئيساً لمركز مدركة بمنطقة مكة المكرمة.

وعبر "الحكمي" عن شكره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة.

"سبق" بدورها تقدم التهاني لـ"الحكمي"، وتتمنى له مزيداً من التوفيق فيما يخدم الوطن والمواطن.