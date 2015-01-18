فلكية جدة: انتهاء حركة أورانوس التراجعية.. اليوم

ظاهرةٌ تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كوكب أورانوس، سيصل إلى نهاية حركته التراجعية اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، عند الساعة 06:57 مساءً بتوقيت مكة (03:57 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ منهيًا حركته باتجاه الغرب أمام النجوم، ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلًا من ذلك.

هذا الانعكاس في الاتجاه، هو ظاهرة تَحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

وأضاف: الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط؛ فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك متراجعًا نحو الغرب، فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائمًا يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس، ولكن -وكما يشاهد من الأرض- فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءًا من الوقت كل سنة تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم.

وتابع: دخل كوكب أورانوس في الحركة التراجعية في 19 أغسطس 2021، وتوقفت حركته المعتادة ظاهريًّا باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس؛ فالكواكب تتحرك دائمًا في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعيًّا.

وأردف: الذي حدث أنه أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس، تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية، عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة أشهر؛ ولكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته أبدًا.

جدير بالذكر أن كوكبنا مر بين أورانوس والشمس في 5 نوفمبر 2021، في ظاهرة تسمى "التقابل"، وكان ذلك الوقت هو الأفضل لرصد الكوكب؛ حيث كان في أقرب نقطة بالنسبة لنا.. ومع انتهاء الحركة التراجعية فهذا يعني أن أفضل الأشهر لرؤية أورانوس قد انتهت.