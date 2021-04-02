النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبوديه" معلقاً على إصابات كورونا: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ

"الصحة" أعلنت تسجيل 728 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى ارتفاع منذ أشهر

علق المذيع بقناة الإخبارية الإعلامي جبريل أبو دية على ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا التي وصلت اليوم الجمعة إلى 728 حالة في أعلى ارتفاع لها منذ أشهر، قائلاً "والله ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي" حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا.

وفي التفاصيل، قال "أبو دية" :صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة وختم "اللهم سترك".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبوديه" معلقاً على إصابات كورونا: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ
سبق

علق المذيع بقناة الإخبارية الإعلامي جبريل أبو دية على ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا التي وصلت اليوم الجمعة إلى 728 حالة في أعلى ارتفاع لها منذ أشهر، قائلاً "والله ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي" حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا.

وفي التفاصيل، قال "أبو دية" :صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة وختم "اللهم سترك".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
08:49 PM

"أبوديه" معلقاً على إصابات كورونا: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ

"الصحة" أعلنت تسجيل 728 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى ارتفاع منذ أشهر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,510

علق المذيع بقناة الإخبارية الإعلامي جبريل أبو دية على ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا التي وصلت اليوم الجمعة إلى 728 حالة في أعلى ارتفاع لها منذ أشهر، قائلاً "والله ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي" حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا.

وفي التفاصيل، قال "أبو دية" :صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة وختم "اللهم سترك".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,779
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,777
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,895
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة