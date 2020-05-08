مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.
وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.
النفط
أسعار النفط
مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-08
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.
وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:41 PM
مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.
وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.
وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.