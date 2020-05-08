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مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:41 PM

مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.

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