مع آمال بانتعاش الطلب.. أسعار النفط ترتفع بفضل تخفيف قيود كورونا

ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ إذ تمضي دول -من بينها أستراليا- قُدُمًا في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 87 سنتًا أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 1% تقريبًا أمس الخميس.

وربح الخام الأمريكي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولارًا للبرميل.