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"المسند": أكثر من عامل طبيعي يؤثر في حرارة الهواء لكل مدينة

قال: منها الموقع الجغرافي والفلكي والقرب أو البُعد عن المسطحات المائية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك أكثر من عامل طبيعي يؤثر في درجة حرارة الهواء لكل مدينة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الموقع الفلكي "الإحداثيات"، و الموقع الجغرافي "الارتفاع والمسطحات الخضراء"، والقرب أو البُعد عن المسطحات البحرية، والموقع من الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية جميعها تؤثر في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": أكثر من عامل طبيعي يؤثر في حرارة الهواء لكل مدينة
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك أكثر من عامل طبيعي يؤثر في درجة حرارة الهواء لكل مدينة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الموقع الفلكي "الإحداثيات"، و الموقع الجغرافي "الارتفاع والمسطحات الخضراء"، والقرب أو البُعد عن المسطحات البحرية، والموقع من الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية جميعها تؤثر في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
08:45 AM

"المسند": أكثر من عامل طبيعي يؤثر في حرارة الهواء لكل مدينة

قال: منها الموقع الجغرافي والفلكي والقرب أو البُعد عن المسطحات المائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند؛ إن هناك أكثر من عامل طبيعي يؤثر في درجة حرارة الهواء لكل مدينة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الموقع الفلكي "الإحداثيات"، و الموقع الجغرافي "الارتفاع والمسطحات الخضراء"، والقرب أو البُعد عن المسطحات البحرية، والموقع من الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية جميعها تؤثر في درجة الحرارة بشكلٍ كبير.

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