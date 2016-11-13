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"أرامكو" تبرم اتفاقاً مع بنجلادش لتوريد الغاز المسال بـ3 مليارات دولار

"رويترز": في إطار اتفاق مؤقت كان قد جرى توقيعه في أكتوبر الماضي

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إن شركة "أرامكو" تعتزم توريد غاز طبيعي مسال إلى بنجلادش، في إطار اتفاق مؤقت قيمته ثلاثة مليارات دولار جرى توقيعه في أكتوبر الماضي.

ووفق "رويترز"، وقعت "أكوا باور" و"أرامكو" السعودية اتفاقاً مع مجلس تنمية الكهرباء في بنجلادش؛ لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 3600 ميجاوات ومرفأ في بنجلادش.

وقد يجري بناء محطة الكهرباء والمرفأ البري لإعادة التغويز في منطقة موهشخالي في كوكس بازار أو في موقع بديل، حيث إن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقال سلمان فضل الرحمن المستشار الاستثماري لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة: "ستورد أرامكو الغاز الطبيعي المسال بالفعل، بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف المستشار المطلع على نحو وثيق على مقترحات الاستثمار السعودي: "ستبني أكوا محطة الكهرباء؛ لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء".

وتربط الرياض وداكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل، حيث إن السعودية أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية شديدة الأهمية لبنجلادش.

وتعمقت العلاقات في الأعوام القليلة الماضية، حيث أبرم البلدان اتفاقاً في مجال الدفاع في فبراير.

وفي مارس، وقع وفد استثماري سعودي مجموعة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصبح بنجلادش من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا، جنباً إلى جنب مع باكستان والهند؛ نظراً لتراجع إمدادات الغاز المحلية.

أرامكو السعودية بنجلادش

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تبرم اتفاقاً مع بنجلادش لتوريد الغاز المسال بـ3 مليارات دولار
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إن شركة "أرامكو" تعتزم توريد غاز طبيعي مسال إلى بنجلادش، في إطار اتفاق مؤقت قيمته ثلاثة مليارات دولار جرى توقيعه في أكتوبر الماضي.

ووفق "رويترز"، وقعت "أكوا باور" و"أرامكو" السعودية اتفاقاً مع مجلس تنمية الكهرباء في بنجلادش؛ لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 3600 ميجاوات ومرفأ في بنجلادش.

وقد يجري بناء محطة الكهرباء والمرفأ البري لإعادة التغويز في منطقة موهشخالي في كوكس بازار أو في موقع بديل، حيث إن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقال سلمان فضل الرحمن المستشار الاستثماري لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة: "ستورد أرامكو الغاز الطبيعي المسال بالفعل، بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف المستشار المطلع على نحو وثيق على مقترحات الاستثمار السعودي: "ستبني أكوا محطة الكهرباء؛ لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء".

وتربط الرياض وداكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل، حيث إن السعودية أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية شديدة الأهمية لبنجلادش.

وتعمقت العلاقات في الأعوام القليلة الماضية، حيث أبرم البلدان اتفاقاً في مجال الدفاع في فبراير.

وفي مارس، وقع وفد استثماري سعودي مجموعة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصبح بنجلادش من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا، جنباً إلى جنب مع باكستان والهند؛ نظراً لتراجع إمدادات الغاز المحلية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
03:18 PM

"أرامكو" تبرم اتفاقاً مع بنجلادش لتوريد الغاز المسال بـ3 مليارات دولار

"رويترز": في إطار اتفاق مؤقت كان قد جرى توقيعه في أكتوبر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إن شركة "أرامكو" تعتزم توريد غاز طبيعي مسال إلى بنجلادش، في إطار اتفاق مؤقت قيمته ثلاثة مليارات دولار جرى توقيعه في أكتوبر الماضي.

ووفق "رويترز"، وقعت "أكوا باور" و"أرامكو" السعودية اتفاقاً مع مجلس تنمية الكهرباء في بنجلادش؛ لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 3600 ميجاوات ومرفأ في بنجلادش.

وقد يجري بناء محطة الكهرباء والمرفأ البري لإعادة التغويز في منطقة موهشخالي في كوكس بازار أو في موقع بديل، حيث إن ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقال سلمان فضل الرحمن المستشار الاستثماري لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة: "ستورد أرامكو الغاز الطبيعي المسال بالفعل، بالإضافة إلى ذلك سيقومون ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف المستشار المطلع على نحو وثيق على مقترحات الاستثمار السعودي: "ستبني أكوا محطة الكهرباء؛ لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء".

وتربط الرياض وداكا علاقات ثنائية وثيقة منذ أمد طويل، حيث إن السعودية أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية شديدة الأهمية لبنجلادش.

وتعمقت العلاقات في الأعوام القليلة الماضية، حيث أبرم البلدان اتفاقاً في مجال الدفاع في فبراير.

وفي مارس، وقع وفد استثماري سعودي مجموعة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصبح بنجلادش من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا، جنباً إلى جنب مع باكستان والهند؛ نظراً لتراجع إمدادات الغاز المحلية.

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