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شرطة جازان: إيقاف مقيم بحوزته 141 كلجم من القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شرطة جازان

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شرطة جازان: إيقاف مقيم بحوزته 141 كلجم من القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:11 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:31 AM

شرطة جازان: إيقاف مقيم بحوزته 141 كلجم من القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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1,290

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات.

وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

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