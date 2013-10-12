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زيارة حاملي التأشيرة  "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية

الأنظمة واللوائح الجديدة ستصب في صالح تعزيز القطاع السياحي

تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.


ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.

السعودية أمريكا بريطانيا تأشيرة الزيارة السياحية الزيارة التجارية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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زيارة حاملي التأشيرة  "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية
سبق

تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.


ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:28 PM

زيارة حاملي التأشيرة  "الشنغن" والأمريكية والبريطانية .. نقلة نوعية

الأنظمة واللوائح الجديدة ستصب في صالح تعزيز القطاع السياحي

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خالد خليل - الرياض
1
676

تفتح لوائح وأنظمة لائحة تأشيرة الزيارة السياحية للمملكة العربية السعودية وهي منح تأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات "أمريكا وبريطانيا وشنغن من أي جنسية" الآفاق الرحبة أمام تنشيط القطاع السياحي.


ونصت اللوائح على أن الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية، سارية المفعول، من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وكان ممن يحمل جنسية دولة غير مشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من اللوائح؛ يعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة معاملة رعايا الدول المشمولة بقائمة الحصول على التأشيرة عند الوصول.

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