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"الطيران المدني" تبدأ تحصيل 10 ريالات من المسافرين على الرحلات الداخلية

بدءاً من الأربعاء المقبل نظير استخدام مرافق المطار

أعلنت هيئة الطيران المدني أنها ستحصّل مبلغاً قيمته 10 ريالات، على كل مسافر مغادر أو قادم، تمثل قيمة أجور مرافق المطارات؛ نظير استخدام المسافرين لها؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

وقررت الهيئة تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، على أن يتم العمل به في 1/ 1/ 2020 بمطارات المملكة، كأجور استخدام مرافق المطار.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، أن "جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1/ 1/ 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري".

وأكد "العتيبي" في تعميم أصدره بذلك، أنه سيتم إعفاء فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وأضاف: أنه "سيتم التنسيق مباشرة بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات؛ لتحديد قيمة مبالغ التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة قبل تاريخ تعميم الهيئة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1/ 1/ 2020 المذكورة في التعميم وبعدها".

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة طلب التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق فإنه يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه ستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة إما بالزيادة أو التخفيض كل ثلاث سنوات، ابتداء من 1/ 1/ 2020 حسب حالة معدلات التضخم أو الانكماش، كما سيتم إدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

هيئة الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تبدأ تحصيل 10 ريالات من المسافرين على الرحلات الداخلية
سبق

أعلنت هيئة الطيران المدني أنها ستحصّل مبلغاً قيمته 10 ريالات، على كل مسافر مغادر أو قادم، تمثل قيمة أجور مرافق المطارات؛ نظير استخدام المسافرين لها؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

وقررت الهيئة تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، على أن يتم العمل به في 1/ 1/ 2020 بمطارات المملكة، كأجور استخدام مرافق المطار.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، أن "جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1/ 1/ 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري".

وأكد "العتيبي" في تعميم أصدره بذلك، أنه سيتم إعفاء فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وأضاف: أنه "سيتم التنسيق مباشرة بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات؛ لتحديد قيمة مبالغ التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة قبل تاريخ تعميم الهيئة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1/ 1/ 2020 المذكورة في التعميم وبعدها".

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة طلب التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق فإنه يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه ستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة إما بالزيادة أو التخفيض كل ثلاث سنوات، ابتداء من 1/ 1/ 2020 حسب حالة معدلات التضخم أو الانكماش، كما سيتم إدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
05:07 PM

"الطيران المدني" تبدأ تحصيل 10 ريالات من المسافرين على الرحلات الداخلية

بدءاً من الأربعاء المقبل نظير استخدام مرافق المطار

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قاسم الخبراني - الرياض
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أعلنت هيئة الطيران المدني أنها ستحصّل مبلغاً قيمته 10 ريالات، على كل مسافر مغادر أو قادم، تمثل قيمة أجور مرافق المطارات؛ نظير استخدام المسافرين لها؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.

وقررت الهيئة تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، على أن يتم العمل به في 1/ 1/ 2020 بمطارات المملكة، كأجور استخدام مرافق المطار.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، أن "جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1/ 1/ 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري".

وأكد "العتيبي" في تعميم أصدره بذلك، أنه سيتم إعفاء فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وأضاف: أنه "سيتم التنسيق مباشرة بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات؛ لتحديد قيمة مبالغ التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة قبل تاريخ تعميم الهيئة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة من تاريخ 1/ 1/ 2020 المذكورة في التعميم وبعدها".

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة طلب التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة العامة للطيران المدني للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق فإنه يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه ستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة إما بالزيادة أو التخفيض كل ثلاث سنوات، ابتداء من 1/ 1/ 2020 حسب حالة معدلات التضخم أو الانكماش، كما سيتم إدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

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