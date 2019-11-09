فرُّوا بسيارته.. فيديو لمندوب تطبيق للتوصيل يوثّق استدراجه لسرقة "آيفون"

اشتبه بالوضع حيث يستقلون مركبة بلا لوحات.. وعند الصراف حدثت مشادة

تداول مغردون فيديو وثّق محاولة أشخاص استدراج مندوب لأحد تطبيقات التوصيل بعدما طلبوا منه شراء جهاز "آيفون"، لكن عند وصول المندوب اشتبه بالوضع، ولم يسلمهم السلعة حتى يتسلم المبلغ، فتطور الأمر لسرقة مفتاح سيارته، والهروب وسط مطالبات بسرعة القبض عليهم.

وحسب ما قاله موثق الجريمة "سائق التطبيق"، فإن أحدهم طلب هاتف "آيفون" عبر تطبيق "مرسول"، فجاءه السائق بالطلب، لكنه فوجئ بالزبون يستقلّ مركبة من نوع "هوندا كورد" "لا تحمل لوحات"، فرفض تسليمهم الهاتف حتى يتسلم المبلغ، وذلك بعدما اشتبه في الوضع، فطلبوا منه اللحاق بهم لماكينة الصرف الآلي.

وهناك عند ماكينة الصرف الآلي، دخل أحدهم معه في نقاشٍ حاد، وقال له: "ما أحد سارق أحد وبنحاسبك"، ثم سحب مفتاح سيارة المندوب، لكن الأخير حجز مركبته حتى يمنعهم من الهرب، إلا أنهم تمكنوا من الرجوع للخلف والاصطدام بها والفرار من الموقع.