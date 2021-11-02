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سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً

بمشاركة 51 جواداً

ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.

وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.

أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً
سبق

ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.

وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.

أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:41 PM

سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً

بمشاركة 51 جواداً

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منصور الشلاقي - حائل
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151

ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.

وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.

وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.

أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
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