سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً
بمشاركة 51 جواداً
ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.
وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.
وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.
أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.
سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً
منصور الشلاقي
سبق
2021-11-02
ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.
وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.
وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.
أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:41 PM
سباق حائل الثاني للفروسية ينطلق غداً
بمشاركة 51 جواداً
ينطلق سباق حائل الثاني للفروسية يوم غد الأربعاء، في ميدان الفروسية في منطقة حائل.
وتشهد سباقات الغد مشاركة 51 جوادًا في أشواط السباق الستة على مسافة 1600 متر لكل شوط.
وخصص الشوط الأول للدرجة "مفتوح للخيل العربية"، والشوط الثاني مفتوح للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثالث مفتوح لمواليد 2018م.
أما الشوط الرابع فخصص للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات، والشوط السادس مفتوح الدرجات.