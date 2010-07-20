النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

"القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى

عبر تغريدة سأل الله فيها أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها

قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى
سبق

قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
03:49 PM

"القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى

عبر تغريدة سأل الله فيها أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
120

قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,998
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,106
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة