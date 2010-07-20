وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

"القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى عبدالله العنزي سبق 2021-07-20 قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ. وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 03:49 PM

"القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى عبر تغريدة سأل الله فيها أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها





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قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها.